"Переміг найсильніший. Швидше за все, перемогу здобув той, хто більше цього хотів. Футболісти господарів частіше вигравали боротьбу, підбирання, особливо це стосується першого тайму. Можна говорити, що у другому таймі ми мали реальні гольові моменти, але цього виявилося замало. Бракувало і Калітвинцева, і Домбровського, і Тотовицького в атаці. В обороні Цимбалюк вийшов після травми, його вистачило на 45 хвилин. На жаль, він не зміг продовжувати гру.

Інгулець – Десна – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Чи сильно зміниться склад навесні? Так, багато в кого завершуються контракти. Команда, звісно, зміниться. Але поки що не можу сказати наскільки. Чи задоволені першою половиною сезону? Ми повинні були зіграти краще та набрати більше очок. Чого не вистачило – слід спокійно проаналізувати. Можу лише привітати суперників. Можливо, їм вдалося краще налаштуватися на гру. Сподіватимемося, що в наступному році ми будемо сильнішими", – зазначив Рябоконь у ефірі УПЛ Online.

Додамо, що Десна несподівано поступилась Інгульцю (1:2) та залишилась на сьомій позиції з 25 очками.

Інгулець втримав перемогу над Десною – Полегенько голом та асистом перервав 11-матчеву безвиграшну серію петровців