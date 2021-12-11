Рябоконь підтвердив, що Десна втратить кількох гравців вже цієї зими
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував поразку в матчі 18-го туру УПЛ проти Інгульця та невтішні новини щодо кадрового стану чернігівського клубу.
"Переміг найсильніший. Швидше за все, перемогу здобув той, хто більше цього хотів. Футболісти господарів частіше вигравали боротьбу, підбирання, особливо це стосується першого тайму. Можна говорити, що у другому таймі ми мали реальні гольові моменти, але цього виявилося замало. Бракувало і Калітвинцева, і Домбровського, і Тотовицького в атаці. В обороні Цимбалюк вийшов після травми, його вистачило на 45 хвилин. На жаль, він не зміг продовжувати гру.
Інгулець – Десна – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Чи сильно зміниться склад навесні? Так, багато в кого завершуються контракти. Команда, звісно, зміниться. Але поки що не можу сказати наскільки. Чи задоволені першою половиною сезону? Ми повинні були зіграти краще та набрати більше очок. Чого не вистачило – слід спокійно проаналізувати. Можу лише привітати суперників. Можливо, їм вдалося краще налаштуватися на гру. Сподіватимемося, що в наступному році ми будемо сильнішими", – зазначив Рябоконь у ефірі УПЛ Online.
Додамо, що Десна несподівано поступилась Інгульцю (1:2) та залишилась на сьомій позиції з 25 очками.
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