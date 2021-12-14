Форвард Десны Филипп Будковский и хавбеки команды Леван Арвеладзе и Андрей Тотовицкий уже в ближайшее время могут покинуть черниговский клуб – их контракты завершаются 31 декабря 2021 года, сообщает meta-ratings. Игроки не дали согласия на продолжение сотрудничества.

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На этом проблемы северян не заканчиваются. Литовка, Мысак, Селин, Домбровский, Юрченко и Безбородько имеют соглашение до лета 2022 года, что означает, что они смогут вести переговоры уже этой зимой и уйти из клуба бесплатно.

Добавим, что Десна сейчас расположилась на 7-м месте в чемпионате Украины, имея в активе 25 очков.

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