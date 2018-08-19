Карпати вирвали нічию на полі Десни в дебютному матчі Мораіша

Десна і Карпати зустрілись у 5-му турі УПЛ. Звіт і рахунок матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Матч Карпати – Десна ропочався о 17:00. Це перша виїзна гра "зелено-білих" у поточному сезоні. Раніше львів'яни провели 4 поспіль домашні матчі, однак це не особливо допомогало – 2 поразки і лише одна перемога призвели до звільнення головного тренера Олега Бойчишина. Карпати очолив колишній асистент Моурінью в Реалі, Челсі та ще кількох клубах. Десна набрала 3 очки і розташовувалась відразу позаду "левів", які посідали до гри 8-е місце.

Карпати очолив Жозе Мораіш – екс-асистент Моурінью

Десна почала гру активніше. Артем Фаворов змусив фанатів Карпат похвилюватись, але його потужний удар пройшов повз ворота. Після подачі кутового Гітченко, який раніше відіграв 3 сезони в Карпатах, виграв верх, однак так само не влучив у ворота. Львів'яни у перші 20 хвилин запам'ятались хіба що жахливим браком при передачах, повільною грою і відсутністю будь-якого позитиву в атаці.

Чернігівський клуб відкрив рахунок на 25-й хвилині. Банасевич висміяв захист гостей, пробивши в оточенні 3-х гравців, Кучинський своїм сейвом запустив свічу над воротарським, а Безбородьку дозволили практично безперешкодно добити.

Десна – Карпати: відео гола Безбородька

Карраскаль сам собі створив момент, обігравши двох опонентів, проте його удар розчарував своєю невлучністю. Банасевич відповів значно гостріше. Завершуючи контру 4 в 4, вінгер господарів мінімально схибив. У наступній атаці Карраскаль накрутив увесь захист і ледь не завів м'яч у ворота – від рук голкіпера снаряд злетів угору, але "леви" не змогли зіграти на підбиранні.

Наприкінці тайму Безбородько класно прийняв м'яч і з розвороту пробив – Кучинський перевів на кутовий. Після подачі з кута поля воротар Карпат випустив круглого з рук, а Денис Фаворов забив ефектно в падінні. Відзначимо, що Гітченко, який боровся за перший м'яч, просто осідлав Федецького, тому суддя не мав права зараховувати взяття воріт.

Десна – Карпати: відео гола Фаворова

Гості скоротили відставання на 58-й. Карраскаль почав атаку зрячим пасом, Мірошниченко несподівано опинився на межі штрафного, обігрався зі Шведом і блискуче пробив у верхній кут. За мить до цього Десна ледь не забила третій, але стійка зіграла за гостей.

Десна – Карпати: відео гола Мірошниченка

Згодом Карраскаль знову з нічого зробив момент. Колумбійський форвард пронісся флангом, дав у розріз на Варгаса, який замінив Шведа, а болівійцю дещо забракло прицільності. За 10 хвилин до кінця основного час ще один джокер Мендес ідеально подав зі штрафного, а Мехреміч пробив головою.

На 84-й Варгас потужно приклався з-за меж штрафного – Паст виручив. На останніх хвилинах Федецький спочатку головою, а потім ножицями намагався вирвати перемогу – безуспішно.

Десна забила прем'єрні голи та взяла дебютні очки в УПЛ на своєму полі, а Карпати вперше в сезоні пропустили в перші 45 хвилин, але проявили волю. Такий підсумок тренерського дебюту Мораіша.

Україна. УПЛ, 5 тур

Десна – Карпати – 2:2

Голи: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мірошниченко, 58, Мехреміч, 80