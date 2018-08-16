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Бойчишин покинув Карпати

11:31 1119 Читать на русском
Бойчишин покинув Карпати
Олег Бойчишин / Фото ФК Карпати

Український фахівець Олег Бойчишин покинув посаду головного тренера львівських Карпат.

Львівські Карпати припинили співпрацю з Олегом Бойчишином, повідомляє офіційний сайт "левів".

Рішення про відставку головного тренера ухвалив віце-президент Карпат Олег Смалійчук, який сподівається, що Бойчишин залишиться працювати в клубі на іншій посаді.

Про нового наставника "зелено-білих" стане відомо найближчим часом.

45-річний фахівець очолив львівський клуб в листопаді 2017 року.

У поточному сезоні УПЛ після 4-х турів Карпати займають 8 сходинку, маючи в активі 4 очки.

Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ

Теги
Олег Смалійчук Олег Бойчишин Олег Бойчишин Карпати Карпати Головне
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