Десна – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ – втрати і несподіванки від Михайличенка

Десна приймає Динамо у 28 турі чемпіонату України. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Десна – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Кияни випереджають команду Рябоконя на 6 очок, але ведуть напружену боротьбу із Зорею за друге місце, тому не мають права на помилку. А в поточному сезоні динамівці уже втратили 5 балів з Десною в Києві, вигравши лише мінімально на її полі. Нас чекає гаряча битва, адже в Чернігові ці клуби завжди проводять непрості дуелі.

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Олексій Михайличенко не може розраховувати на двох основних захисників. Травмованих Попова і Миколенка міняють Караваєв і Кадірі, хоча була інформація про награвання в центрі 20-річного Сироти. Віце-чемпіон світу Піваріч навіть зараз залишається в запасі через переведення конкурента на незвичний лівий фланг. Інший важливий момент – дебют 20-річного Каргбо в УПЛ на позиції єдиного нападника, тоді як Фран Соль, хоч і поїхав з командою в Чернігів, не потрапив навіть у запас – схоже, тут уже без шансів. Відзначаємо і сенсаційне відновлення Сергія Сидорчука, якого не мало бути в заявці.

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Фаворов (к) – Домбровський, Огіря – Кузик, Будківський, Картушов – Філіппов

Динамо: Бущан – Кендзьора, Кадірі, Шабанов, Караваєв – Андрієвський, Шепелєв – Циганков (к), Буяльський, Вербіч – Каргбо

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