Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – потери и неожиданности от Михайличенко

Десна принимает Динамо в 28 туре чемпионата Украины. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Киевляне опережают команду Рябоконя на 6 очков, но ведут напряженную борьбу с Зарей за второе место, поэтому не имеют права на ошибку. А в текущем сезоне динамовцы уже потеряли 5 баллов с Десной в Киеве, выиграв лишь минимально на ее поле. Нас ждет горячая битва, ведь в Чернигове эти клубы всегда проводят непростые дуэли.

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Десна – Динамо: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 28 июня 2020

Алексей Михайличенко не может рассчитывать на двух основных защитников. Травмированных Попова и Миколенко меняют Караваев и Кадири, хотя была информация о наигрывании в центре 20-летнего Сироты. Вице-чемпион мира Пиварич даже сейчас остается в запасе из-за перевода конкурента на необычный левый фланг. Другой важный момент – дебют 20-летнего Каргбо в УПЛ на позиции единственного нападающего, тогда как Фран Соль, хотя и поехал с командой в Чернигов, не попал даже в запас – похоже, здесь уже без шансов. Отмечаем и сенсационное восстановление Сергея Сидорчука, которого не ждали в заявке.

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Фаворов (к) – Домбровский, Огиря – Кузик, Будкивский, Картушов – Филиппов

Динамо: Бущан – Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев – Андриевский, Шепелев – Цыганков (к), Буяльский, Вербич – Каргбо

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