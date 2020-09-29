Після непростої перемоги у матчі 4-го туру УПЛ над Олімпіком (2:0) і одноденного відпочинку, підопічні Луїша Каштру сьогодні, 29 вересня, приступили до підготовки до чергового матчу чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Перед тренуванням футболісти, тренери та персонал вже традиційно здали ПЛР-тести на COVID-19. Ті, хто брав участь в поєдинку з Олімпіком, відпрацювали в загальній групі 40 хвилин, після чого вирушили на фітнес і відновлювальні процедури. Решта провели інтенсивну півторагодинну сесію з комплексу ігрових вправ.

Цікаво, що з першою командою тренувався капітан молодіжного складу Шахтаря Георгій Судаков. Індивідуально, крім Ісмаїлі, Малишева, Вакули та Коноплянки, займалися Степаненко, Кривцов, Фернандо і Маркос Антоніо.

Нагадаємо, поєдинок між Десною та Шахтарем відбудеться 4 жовтня на стадіоні імені Юрія Гагаріна в Чернігові. Початок матчу о 17:00.

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