Бразилький захисник Шахтаря Додо, який нещодавно продовжив контракт з "гірниками", пригадав досвід виступів у Прімейра-лізі.

"У Португалії чемпіонат відрізняється. Він відкритіший, з атакувальним футболом. Всі команди більш-менш рівні, не враховуючи пари грандів.

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Ніхто не закривається, як, наприклад, Рух в нашому матчі – проти такого автобуса складно діяти. У Португалії суперники не бояться відкриватися, і гра стає цікавішою", – цитує Додо офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, бразилець приєднався до "помаранчево-чорних" у грудні 2017 року. У сезоні 2018/19 Додо виступав за португальську Віторію Гімараєш на правах оренди.

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