После непростой победы в матче 4-го тура УПЛ над Олимпиком (2:0) и однодневного отдыха, подопечные Луиша Каштру сегодня, 29 сентября, приступили к подготовке к очередному матчу чемпионата Украины, сообщает официальный сайт "горняков".

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Перед тренировкой футболисты, тренеры и персонал уже традиционно сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Те, кто принимал участие в поединке с Олимпиком, отработали в общей группе 40 минут, после чего отправились на фитнес и восстановительные процедуры. Остальные провели интенсивную полуторачасовую сессию из комплекса игровых упражнений.

Интересно, что с первой командой тренировался капитан молодежного состава Шахтера Георгий Судаков. Индивидуально, кроме Исмаили, Малышева, Вакулы и Коноплянки, занимались Степаненко, Кривцов, Фернандо и Маркос Антонио.

Напомним, поединок между Десной и Шахтером состоится 4 октября на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове. Начало матча в 17:00.

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