У матчі 7-го туру чемпіонату України Олімпік на власному полі поступився Десні. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Гру було зроблено ще у першому таймі. Спочатку Ілля Шевцов влучно зіграв на добиванні після виходу Михайла Мудрика сам на сам з голкіпером Олімпіка і влучанням у стійку. А згодом своє слово сказав Андрій Тотовицький, замкнувши простріл у порожні ворота після пасу все того ж Шевцова.

Десна впевнено здолала Олімпік і впритул наблизилася до Шахтаря

Олімпік огризнувся кількома моментами: найгострішими були дві спроби Тейшейри у дев'ятку – Паст продемонстрував дива реакції.

Як наслідок, перемога принесла Десні 12 очок і підняла на четверту сходинку турнірної таблиці, Олімпік з 9 пунктами залишився восьмим.

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