В матче 7-го тура чемпионата Украины Олимпик на своем поле уступил Десне. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Игра была сделана еще в первом тайме. Сначала Илья Шевцов точно сыграл на добивании после выхода Михаила Мудрика один на один с голкипером Олимпика и попаданием в штангу. А потом свое слово сказал Андрей Тотовицкий, замкнув прострел в пустые ворота после паса все того же Шевцова.

Десна уверенно одолела Олимпик и вплотную приблизилась к Шахтеру

Олимпик огрызнулся несколькими моментами: самыми острыми были две попытки Тейшейры в девятку – Паст продемонстрировал чудеса реакции.

Как следствие, победа принесла Десне 12 очков и подняла на четвертую строчку турнирной таблицы, Олимпик с 9 пунктами остался восьмым.

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