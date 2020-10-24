У матчі 7-го туру чемпіонату України Олімпік на власному полі поступився Десні. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Сусіди по турнірній таблиці – Олімпік та Десна – мали з'ясувати, хто з них заслуговує на вищий щабель. Вже на першій хвилині гості створили небезпечний момент – Калітвінцев з-за меж штрафного майданчика пробив повз ворота. Майже одразу Шахаб намагався дальнім пострілом досягти успіху – на заваді став захисник, від якого сфера вилетіла на кутовий.

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Згодом Мудрик втік від захисників суперника і віддав передачу в центр воротарського майданчика. Однак, Калітвінцев і Шевцов завадили один одному переправити м'яч у сітку. А за мить все тому ж Шевцову не вистачило зовсім трохи, аби замкнути класний навіс від Коноплі. Гойдалки у матчі продовжувались і вже свій шанс марнує півзахисник Олімпіка Завійський, пробивши поруч зі стійкою.

Зрештою, на 23-й хвилині Десні вдалось перетворити кількість у якість і вийти вперед. Автором гола став Шевцов, влучно зігравши на добиванні. Однак сам гол – заслуга Мудрика: Михайло втік від переслідувачів і, вийшовши сам на сам з голкіпером, перекинув останнього – м'яч влучив у стійку, а Ілля на добиванні не схибив.

Мав свій шанс і французький півзахисник донеччан Максім Тейшейра – після його пострілу у дев'ятку лише реакція Паста врятувала Десну від гола. Не забиваєш ти – забивають тобі. Це правило підтвердила чергова атака чернігівців, яка вилилась у гол. Отримавши передачу від Калітвінцева Шевцов увірвався у штрафний майданчик суперника і прострілив на Тотовицького, якому залишалося з метра влучити у порожні ворота. Під кінець тайму Тейшейра спробував повторити свою спробу і знову пробивав у ліву дев'ятку – Паст вчергове продемонстрував клас.

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Після відпочинку Десна продовжила тиснути, розбазарюючи стовідсоткові моменти. Спочатку Конопля міг робити рахунок розгромним – після його пострілу головою м'яч пролетів в сантиметрах від штанги. Згодом Мудрик з вигідної позиції влучив у захисника і м'яч вийшов за межі поля. Зрештою від розгрому Олімпік врятував Артем Кичак – голкіперу вдалось зупинити вихід Тотовицького сам на сам. Згодом Андрій ще кілька разів загрожував воротам суперника, а його пострілу головою повз стійку бракувало лічених сантиметрів.

Перемога принесла Десні 12 очок і підняла на четверту сходинку турнірної таблиці, Олімпік з 9 пунктами залишився восьмим.

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