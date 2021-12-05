Олександрія вже з перших хвилин забрала ініціативу у матчі, демонструючи гостям, що вони націлені лише на перемогу, і голи не змусили довго на себе чекати. Спочатку Спінеллі увігнав м'яч головою у сітку, а ще до свистка на перерву Третьяков подвоїв перевагу гостей, пробивши з гострого кута повз голкіпера.

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У другому таймі малюнок гри не змінився. Підопічні Гури контролювали гру, а у закарпатців моментів майже не було. Євген Селезньов, який досі одержимий своїм бомбардирським рекордом, майже не зустрічався з м'ячем. На 69-й хвилині його замінили на Кобака, якому ветеран демонстративно не потиснув руку.

Ближче до завершення гри легіонер господарів Каспарс Дубра довів рахунок до розгромного. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Гури – 3:0.

Після 17-ти турів УПЛ Олександрія піднялась на 6-ту сходинку, Минай провалився до зони вильоту – 15-й.

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