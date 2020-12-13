Десна приймала Маріуполь в рамках 13-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Десна впевнено володіла перевагою протягом усього матчу, але відзначитись підопічними Рябоконя вдалось лише після перерви.

Десна закрила рік впевненою перемогою над Маріуполем на НСК Олімпійський

Перший гол виявився досить курйозним через хаос у штрафному майданчику приазовців, який завершився ударом Картушова. Через 6 хвилин Хльобас подвоїв перевагу господарів, забивши свій перший гол за рік.

Десна закріпилась на третій сходинці УПЛ, Маріуполь – 9-й.

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