Десна принимала Мариуполь в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Десна уверенно владела преимуществом на протяжении всего матча, но отличиться подопечными Рябоконя удалось лишь после перерыва.

Десна закрыла год уверенной победой над Мариуполем на НСК Олимпийский

Первый гол оказался довольно курьезным из-за хаоса в штрафной приазовцев, который завершился ударом Картушова. Через 6 минут Хлебас удвоил преимущество хозяев, забив свой первый гол за год.

Десна закрепилась на третьей строчке УПЛ, Мариуполь – 9-й.

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