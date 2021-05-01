Вочевидь, центральний поєдинок дня, адже в ньому зустрічаються конкуренти в боротьбі за місце в єврокубках. Колос нині йде четвертим, маючи в активі 37 очок – до Зорі ковалівцям не вистачає чотирьох залікових балів, а от шосту Десну вони випереджають всього на один пункт. Між ними розташувалася Ворскла, яка має 37 очок і програє підопічним Руслана Костишина за додатковими показниками. Таким чином, осічка у сьогоднішній зустрічі може дорого коштувати "хліборобам" і сіверянам – до того ж, поразка останніх фактично означатиме кінець боротьби за Європу для Чернігова.

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Команда Олександра Рябоконя неймовірно страждає від слабкої реалізації. Десна награла на 44 голи, а забила тільки 34 – такої великої різниці немає у жодного колективу в таблиці. Довгий час чернігівцям це сходило з рук, але в останніх двох турах вони "поплили", програвши Минаю (1:3) та Львову (0:1). Взнаки далися травми лідерів атаки – без Тотовицького просів креатив на останній третині поля, а гідно замінити Будківського на вістрі атаки Безбородьку й Дегтярьову поки не вдається. Прикро, адже за очікуваними очками сіверяни йдуть третіми в УПЛ.

Колос же не знає поразок у семи останніх турах, причому тиждень тому ковалівці знищили Ворсклу (3:0). Крім того, за останній місяць підопічним Руслана Костишина вдалося розписати нічию зі СК Дніпро-1 (1:1) та прибити Зорю (1:0). Команда демонструє хорошу реалізацію й загалом виглядає збалансовано у всіх аспектах, але зачепитись за бронзу все одно буде важко.

Набагато реальніше зберегти прописку в топ-5 – втім, для цього бажано перемагати чернігівців. Можна, звісно, зіграти і внічию, але попереду у Колоса стоять матчі з Динамо та Олександрією. Перед цими поєдинками залишати Десну на відстані одного очка за спиною занадто небезпечно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тотовицький, Будківський (обидва – Десна)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Колос

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Сухоцький – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Гуцуляк, Картушов – Безбородько

Колос: Волинець – Золотов, Новак, Петров, Чорноморець – Богданов, Мілько – Ільїн, Костишин, Чурко – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидва колективи рівні й навіть схожі в тактичному плані. Обидва створюють якісні моменти – ковалівці кращі в їхній реалізації, але у сіверян небезпечних епізодів більше. Система оборони у суперників також хороша, але Колос рідко провалюється – Десна ж може дозволити собі якісь грубі помилки. Віддати явну перевагу якомусь з колективів важко.

Відповідальність же буде сильно тиснути на команди, тож очікувати гольової феєрії не варто. В таких випадках дуже вірогідною є нічия – і вона, в принципі, влаштує Колос і Десну.

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