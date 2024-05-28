Одеський клуб опинився у непростому становищі після завершення сезону.

Футболісти Чорноморця вийдуть з відпустки 25 червня, повідомляє "ТаТоТаке".

Григорчук може залишитись у Чорноморці – у тренера є особисті причини, – ЗМІ

Наразі клуб на чолі з Романом Григорчуком веде селекційну роботу, від якої залежатимуть перспективи команди.

Станом на сьогодні у клубі залишилося всього 6 досвідчених гравців: захисники – Володимир Салюк, Віталій Єрмаков, півзахисники – Йон Шпорн, Олександр Васильєв, гравці групи атаки – Андрій Штогрин і Богдан Бойчук.

В обоймі клубу також є молодий Артем Присяжнюк. Пропозицію про продовження контрактів зроблено Зігі Бадібанзі. Натомість точно залишать Чорноморець інші легіонери – Владімір Арсіч, Самсон Ієде і Зе Гомес, та з великою ймовірністю Лука Гучек.

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