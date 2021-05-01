Очевидно, это центральный поединок дня, ведь в нём встречаются конкуренты в борьбе за место в еврокубках. Колос сейчас идёт четвертым, имея в активе 37 очков – до Зари ковалёвцам не хватает четырёх зачётных баллов, а вот шестую Десну они опережают всего на один пункт. Между ними расположилась Ворскла, которая имеет 37 очков и проигрывает подопечным Руслана Костишина по дополнительным показателям. Таким образом, осечка в сегодняшней встрече может дорого обойтись "хлеборобам" и северянам – причем поражение последних фактически будет означать конец борьбы за Европы для Чернигова.

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Команда Александра Рябоконя невероятно страдает от слабой реализации. Десна наиграла на 44 гола, а забила только 34 – такой большой разницы нет ни у одного коллектива в таблице. Долгое время черниговцам это сходило с рук, но в последних двух турах они "поплыли", проиграв Минаю (1:3) и Львову (0:1). О себе дали знать травмы лидеров атаки – без Тотовицкого просел креатив на последней трети поля, а достойно заменить Будковского на острие атаки Безбородько и Дегтярёву пока не удается. Обидно, ведь по ожидаемым очкам северяне идут третьими в УПЛ.

Колос же не знает поражений в семи последних турах, причем неделю назад ковалёвцы уничтожили Ворсклу (3:0). Кроме того, за последний месяц подопечным Руслана Костишина удалось расписать ничью с СК Днепром-1 (1:1) и прибить Зарю (1:0). Команда демонстрирует хорошую реализацию и в целом выглядит сбалансировано во всех аспектах, но зацепиться за бронзу всё равно будет трудно.

Куда реальнее сохранить прописку в топ-5 – впрочем, для этого желательно побеждать черниговцев. Можно, конечно, сыграть и вничью, но впереди у Колоса стоят матчи с Динамо и Александрией. Перед этими играми оставлять Десну на расстоянии одного очка за спиной слишком опасно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тотовицкий, Будковский (оба – Десна)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Колос

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Сухоцкий – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Гуцуляк, Картушов – Безбородько

Колос: Волынец – Золотов, Новак, Петров, Черноморец – Богданов, Милько – Ильин, Костышин, Чурко – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Оба коллектива равні и даже похожи в тактическом плане. Оба создают качественные моменты – ковалёвцы выглядят лучше в их реализации, но у северян опасных эпизодов больше. Система обороны у соперников тоже хорошая, но Колос редко проваливается – Десна же может позволить себе какие-то грубые ошибки. Отдать явное предпочтение какому-то из коллективов трудно.

Ответственность же будет сильно давить на команды, поэтому ожидать голевой феерии не стоит. В таких случаях очень вероятна ничья – и она, в принципе, устроит Колос и Десну.

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