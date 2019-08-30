Десна – Карпати: анонс матчу УПЛ

В рамках 6-го туру УПЛ Десна приймає Карпати. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна почала чемпіонат з домашньої поразки Львову, але після цього підопічні Олександра Рябоконя здобули три перемоги та нічию із загальним рахунком 6:0. Не всі звитяги "сіверян" виглядали переконливо, але після розгрому Олександрії в минулому турі це не має значення – чернігівці довели свої претензії на бронзові медалі, розбивши вже третього прямого конкурента. Якщо справи йтимуть так і далі, Десна піде у відрив – вже зараз команда разом із Зорею відірвалася від найближчих переслідувачів на три очки. Звісно ж, чернігівці не бажають його скорочення, тож Карпатам сьогодні буде нелегко.

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"Леви" після нічиї з Маріуполем та звитяги над знекровленим Олімпіком мали великі надії на сезон, адже їхній футбол виглядав відверто симпатично. Здавалося, що "зелено-білим" по силах переграти і втомлену Зорю, але провальний перший тайм та неуважна гра на стандартах у другому вирішили долю зустрічі на користь луганців (0:1). Цим Карпати підтвердили аксіому про те, що наспіх зібрана команда не може діяти стабільно – навіть якщо виконавці класні, а тренер ставить далеко не бездумну гру. Саме тому до матчу в Чернігові львів'яни підходять в статусі андердога.

Статистика протистояння

Всього: 4 матчі, 2 перемоги Десни, 1 нічия, 1 перемога Карпат, різниця м’ячів 6-5

У Прем’єр-лізі: 4 матчі (+2, =1, -1, 6-5)

Кадрова ситуація

Травмовані: Кучер (Карпати)

Дискваліфіковані: немає

Попередній матч. 18.05.2019. 29-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Десна – 2:0

Голи: 1:0 – К. Понде (52), 2:0 – С. Мякушко (77).

Орієнтовні склади на матч Десна – Карпати

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Кузик – Філіппов

Карпати: Підківка – Вакуленко, Ковтун, Халль, Дубінчак – Мартінс, Гуцуляк, Вербний, Войковіц, Ді Франко – Понде

"Родзинки" матчу:

– Безпрограшна клубна рекордна серія Десни в Чемпіонаті триває 4 гри: +3=1.

– Десна зберігає свої ворота «сухими» в УПЛ з 30 липня впродовж рекордних для клубу 365 хвилин.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна забиває у кожному турі, але вже занадто довго не пропускає – хоча передумови до цього були. Карпати виглядають тим колективом, який здатен змусити понервувати Чернігів, однак поки підопічні Олександра Рябоконя залишаються фаворитами. "Сіверяни" на порядок краще зіграні й мають збалансований склад, тож більш вірогідною здається перемога господарів.

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