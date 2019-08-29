Карпати розірвали контракт з Мендесом – він жорстоко побив одноклубника та регулярно вживає алкоголь

Атакувальний хавбек Кевін Мендес більше не є гравцем львівських Карпат. Клуб розірвав контракт з 23-річним уругвайцем, який більше порушував режим, ніж грав.

Уругвайський вінгер Кевін Мендес покинув Карпати. Клуб вимушений був попрощатися з гравцем попри чинний контракт, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Причиною такого рішення керівництва львів'ян стали постійні проблеми гравця з дисципліною. Карпати опублікували одразу 4 пункти, які свідчать про неналежне виконання Мендесом своїх професіональних обов'язків.

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"1. Ще за часів Фабрі Гонсалеса гравець двічі, без жодних поважних причин, не з’явився на тренуваннях.

2. Відповідно до вимог контракту, Мендес, як і кожен легіонер клубу, був зобов'язаний за півроку від укладення контракту вивчити українську мову. Ніхто не вимагав від футболіста цитувати Франка, однак навіть азів спілкування українською Мендес опанувати за більше ніж рік так і не зміг. Це нещодавно було офіційно засвідчено зовнішнім незалежним тестуванням гравця. І якщо під час тренувань основної команди Мендес міг якось порозумітися з партнерами чи тренером з допомогою перекладача, то після переведення до дублюючого складу, гравець через абсолютне небажання вчитися опинився у мовному вакуумі.

3. Випадок що відбувся 21 серпня 2019 року, – є кричущим проявом неповаги Мендеса (до слова, чи не найбільш високооплачуваного в команді) до партнерів, до клубу: на тренуванні уругваєць вчинив серйозне порушення правил гри у футбол щодо юного вихованця Карпат, завдав удару по задній поверхні кісток гомілки та гомілково-ступневого суглобу, а коли ж карпатівець після отримання медичної допомоги таки підвівся і запитав, у чому справа, Мендес сильно вдарив його в обличчя.

У підсумку – перелом щелепи у двох місцях, лікарня, операція... Уругваєць навіть не вибачився ані перед молодим вихованцем клубу, ані перед його батьками, які приїхали з іншої області і живуть в одній палаті з потерпілим. На запитання про те, чи готовий Мендес покрити витрати на медичне обслуговування, відповів, що порадиться із адвокатом.

4. Фанати клубу надсилають фото та свідчення того, що Мендес дозволяє собі вживати алкоголь та тютюн просто посеред білого дня, у публічних місцях. Можливо, для нього така поведінка є нормою, але у жодному випадку не для ФК Карпати, де заборона вживання алкоголю та тютюну, як і ведення здорового способу життя, підтримка високого рівня спортивної форми є зобов’язаннями футболістів. Подібні пагубні звички суворо заборонені, що окремо обумовлюється у контрактах.

ФК Карпати вважає наведені факти такими, що забезпечують клубу більш ніж поважні причини для припинення стосунків з Кевіном Мендесом. Клуб зобов'язаний насамперед захистити свою родину від тих, хто її зневажає", – йдеться у заяві Карпат.

Кевін Мендес перейшов у Карпати влітку 2018 року з Роми. Зіграв 15 матчів та віддав 1 асист.

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