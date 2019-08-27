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Клуби УПЛ, що вийшли з телепулу, не хочуть іти на компроміс із лігою, – ТаТоТаке

12:53 464 Читать на русском
Клуби УПЛ, що вийшли з телепулу, не хочуть іти на компроміс із лігою, – ТаТоТаке
Динамо / ФК Динамо Київ

Динамо, Зоря, СК Дніпро-1, Десна та Карпати все одно не збираються йти на компроміс з УПЛ.

УПЛ прагне змусити всі клуби не порушувати правило єдиного телепулу і перейти на канали Футбол 1/2. Як повідомляв Томас Грімм, клуби мають час до 1 вересня.

Суркіс: У мене була повна довіра до Грімма, але що він такого зробив, щоб зараз переводити футбол на платні канали?

П'ятірці, що перейшла на канали 2+2 та УНІАН, запропонували звернутись до арбітражного суду, щоб їх розсудили. Але, як повідомляє ТаТоТаке, Динамо і Ко не збираються цього робити.

Таким чином, УПЛ може звернутись у спортивний суд в Лозанні, пройшовши всі внутрішні інстанції.

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Теги
ТаТоТаке Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 телебачення Десна Десна УПЛ Зоря Зоря Карпати Карпати
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