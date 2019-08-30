Десна – Карпаты: анонс матча УПЛ

В рамках 6-го тура УПЛ Десна принимает Карпаты. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна начала чемпионат с домашнего поражения Львову, но после этого подопечные Александра Рябоконя добыли три победы и ничью с общим счётом 6:0. Не все победы "северян" выглядели убедительно, но после разгрома Александрии в прошлом туре это не имеет значения – черниговцы доказали свои претензии на бронзовые медали, разбив уже третьего прямого конкурента. Если дела будут идти так и дальше, Десна пойдёт в отрыв – уже сейчас команда вместе с Зарёй оторвалась от ближайших преследователей на три очка. Само собой, черниговцы не желают его сокращения, поэтому Карпатам сегодня будет нелегко.

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"Львы" после ничьи с Мариуполем и победы над обескровленным Олимпиком имели большие надежды на сезон, ведь их футбол выглядел откровенно симпатично. Казалось, что "зелёно-белым" по силам переиграть и уставшую Зарю, но провальный первый тайм и невнимательная игра на стандартах во втором решили судьбу встречи в пользу луганчан (0:1). Этим Карпаты подтвердили аксиому о том, что наспех собранная команда не может действовать стабильно – даже если исполнители классные, а тренер ставит далеко не бездумную игру. Именно поэтому к матчу в Чернигове львовяне подходят в статусе андердога.

Статистика противостояния

Всего: 4 матча, 2 победы Десны, 1 ничья, 1 победа Карпат, разница мячей 6-5

В Премьер-лиге: 4 матча (+2, =1, -1, 6-5)

Кадровая ситуация

Травмированные: Кучер (Карпаты)

Дисквалифицированные: нет

Предыдущий матч. 18.05.2019. 29-й тур Чемпионата Украины-2018/2019

Карпаты – Десна – 2:0

Голы: 1:0 – К. Понде (52), 2:0 – С. Мякушко (77).

Ориентировочные составы на матч Десна – Карпаты

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык – Филиппов

Карпаты: Пидкивка – Вакуленко, Ковтун, Халль, Дубинчак – Мартинс, Гуцуляк, Вербный, Войковиц, Ди Франко – Понде

"Изюминки" матча:

– Беспроигрышная клубная рекордная серия Десны в Чемпионате длится 4 игры: +3=1.

– Десна сохраняет свои ворота "сухими" в УПЛ с 30 июля в течение рекордных для клуба 365 минут.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна забивает в каждом туре, но уже слишком долго не пропускает – хотя предпосылки к этому были. Карпаты кажутся тем коллективом, который способен заставить понервничать Чернигов, однако пока подопечные Александра Рябоконя остаются фаворитами. "Северяне" на порядок лучше сыграны и имеют сбалансированный состав, поэтому более вероятной кажется победа хозяев.

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