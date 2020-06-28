Десна – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився своїми думками після матчу 28 туру УПЛ проти Десни (2:3).

"Складно щось коментувати. Якщо початок першого тайму був хорошим, то потім ми втратили нитки гри і перестали грати так, як повинні були. Практично в усіх було багато помилок у простих ситуаціях. Те, що ми пропустили два м'ячі після стандартних положень – неприпустимо.

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Ми знали, що Десна вміє витискати максимум із тих моментів, що має, і навіть із того, чого не має, і вони вкотре це довели. Щоправда, не впевнений щодо моменту з останнім кутовим ударом – можливо, там була гра рукою. Не буду про це судити – рахунок залишився на табло. Єдине, що мене здивувало, коли я проходив після матчу повз суддівську, що там радість була не меншою, ніж у роздягальні Десни. Будемо рухатися далі, попереду ще багато ігор, будемо готуватися і досягати того результату, який нам потрібен.

Попов не приїхав з нами, на жаль, він отримав невелике ушкодження на останньому тренуванні перед виїздом на гру. Кадрові проблеми, які у нас виникли у зв'язку з відсутністю Миколенка, Попова і Сидорчука, з перших хвилин якоюсь мірою позначилися на малюнку гри. Просто потрібно починати грати не з другого тайму, а з першого. І не важливо, хто виходить на футбольне поле. Якщо ці гравці потрапили до основного складу, вони мають робити те, що потрібно для команди", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

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