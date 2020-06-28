toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛУНИН

Десна – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

28 июня 23:25 - Читати українською
Десна – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился своими мыслями после матча 28 тура УПЛ против Десны (2:3).

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

"Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма был хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений – недопустимо.

Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Мы знали, что Десна умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, а также из того, чего не имеет, и они в очередной раз это доказали. Правда, не уверен относительно момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить – счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, то там радость была не меньше, чем в раздевалке Десны. Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и достигать того результата, который нам нужен.

Попов не приехал с нами, к сожалению, он получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука, с первых минут в какой-то мере сказались на рисунке игры. Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Десна вырвала победу над Динамо в сумасшедшем матче УПЛ – интрига в борьбе за ЛЧ оживает

blog_ava
Фанаты Дебрецена едва не избили футболистов прямо на поле – украинец не помог спастись от вылета впервые за 27 лет
28 июня
5706
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Десна - Динамо Киев Алексей Алексей Михайличенко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
58
мин
Минай
18:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук