Десна – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился своими мыслями после матча 28 тура УПЛ против Десны (2:3).

"Сложно что-то комментировать. Если начало первого тайма был хорошим, то потом мы потеряли нити игры и перестали играть так, как должны были. Практически у всех было много ошибок в простых ситуациях. То, что мы пропустили два мяча после стандартных положений – недопустимо.

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Мы знали, что Десна умеет выжимать максимум из тех моментов, что имеет, а также из того, чего не имеет, и они в очередной раз это доказали. Правда, не уверен относительно момента с последним угловым ударом – возможно, там была игра рукой. Не буду об этом судить – счет остался на табло. Единственное, что меня удивило, когда я проходил после матча мимо судейской, то там радость была не меньше, чем в раздевалке Десны. Будем двигаться дальше, впереди еще много игр, будем готовиться и достигать того результата, который нам нужен.

Попов не приехал с нами, к сожалению, он получил небольшое повреждение на последней тренировке перед выездом на игру. Кадровые проблемы, которые у нас возникли в связи с отсутствием Миколенко, Попова и Сидорчука, с первых минут в какой-то мере сказались на рисунке игры. Просто нужно начинать играть не со второго тайма, а с первого. И не важно, кто выходит на футбольное поле. Если эти игроки попали в основной состав, они должны делать то, что нужно для команды", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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