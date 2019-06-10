Реал готує трансфер одного з героїв Ліги націй – Рубена Діаша

Мадридці налаштовані підсилити захисну ланку у літнє міжсезоння.

Центральний захисник Бенфіки Рубен Діаш потрапив на радари іспанського гранда, інформує Sport.es.

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У "вершкових" та "орлів" хороші взаємини, тому Реал готовий оформити перехід португальця якомога швидше. Мадридців не лякає клаусула Діаша у розмірі 60 мільйонів євро. Вони також можуть запропонувати свого форварда Рауля Де Томаса як частину трансферу одного з лідерів Бенфіки.

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Сезон 2018/19 закінчився для Діаша вкрай вдало – до титулу чемпіона Португалії він додав трофей Ліги націй. Рубен був одним з найкращих гравців "команди обраних" у фінальному поєдинку проти Нідерландів.