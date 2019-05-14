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Дерлис Гонсалес попал в расширенный список сборной Парагвая на Копа Америка-2019

14 мая 09:13 39 Читати українською
Дерлис Гонсалес попал в расширенный список сборной Парагвая на Копа Америка-2019
Дерлис Гонсалес / La Radio del Mundial

Полузащитник Динамо Гонсалес, выступающий в Сантосе на правах аренды, может сыграть на Копа Америка-2019.

Сборная Парагвая определилась с расширенным списком игроков, которых могут заявить на Копа Америка-2019, опубликовав заявку в своем Twitter.

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Среди них нашлось место и полузащитнику киевского Динамо Дерлису Гонсалесу, ныне выступающему за бразильский Сантос на правах аренды.

В текущем сезоне Дерлис провел 5 матчей за Сантос и запомнился лишь удалением в матче против Гремио.

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Динамо Киев Динамо Киев Мир Дерлис Гонсалес Дерлис Гонсалес Сантос Сантос Парагвай Парагвай
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