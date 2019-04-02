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Сантос хоче викупити Дерліса Гонсалеса у Динамо за 6 мільйонів євро

18:42 704 Читать на русском
Сантос хоче викупити Дерліса Гонсалеса у Динамо за 6 мільйонів євро
Дерліс Гонсалес / фото із соцмереж

Бразильський Сантос планує включити в орендну угоду Дерліса Гонсалеса пункт про викуп футболіста.

Керівництво бразильського клубу пропонує включити в орендну угоду Гонсалеса пункт про можливість викупу за 6 мільйонів євро. Ця сума не влаштовує Динамо, тому клуби ведуть перемовини, повідомляється у програмі Циганик Live.

Дерліс Гонсалес забив за Сантос в матчі з Корінтіансом

Крім того, від цього залежить доля Вітора Буено. Адже Динамо може віддати гравця в суборенду у Сан-Паулу, але все залежить від Сантоса, якому і належать права на футболіста. Бразильський клуб готовий на перехід Буено за умови, що Динамо піде на поступки у продажі Дерліса Гонсалеса.

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