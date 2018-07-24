Дерліс Гонсалес не може домовитись з Сантосом про умови особистого контракту

Перехід вінгера Динамо Дерліса Гонсалеса в Сантом може не відбутись. Парагваєць все ще не може узгодити з бразильським клубом умови особистого контракту.

Сантос не може завершити перехід вінгера Динамо Дерліса Гонсалеса. Про це повідомив президент бразильського клубу Жозе Карлос Перес.

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"Переговори ускладнюються через те, що в Європі дещо більші зарплати, а також є бонуси і інші моменти, які не прийняті в Бразилії", – цитує президента Сантоса Gazeta Esportiva.

Сантос намагається зменшити зарплату 24-річного Гонсалеса, а також скасувати бонуси, які парагваєць отримує в Динамо. Не виключено, що бразильці відмовляться від угоди, якщо вінгер не зменшить свої фінансові апетити.

До слова, київський клуб раніше узгодив з Сантосом умови оренди Дерліса. Натомість у Київ повинен переїхати вінгер бразильців Вітор Буено, який вже вилетів до України.