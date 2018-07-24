toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ

Дерліс Гонсалес не може домовитись з Сантосом про умови особистого контракту

17:51 575 Читать на русском
Дерліс Гонсалес не може домовитись з Сантосом про умови особистого контракту
Дерліс Гонсалес / фото: ФК Динамо

Перехід вінгера Динамо Дерліса Гонсалеса в Сантом може не відбутись. Парагваєць все ще не може узгодити з бразильським клубом умови особистого контракту.

Сантос не може завершити перехід вінгера Динамо Дерліса Гонсалеса. Про це повідомив президент бразильського клубу Жозе Карлос Перес.

Динамо віддало Коваля в оренду в Аль-Фатех

"Переговори ускладнюються через те, що в Європі дещо більші зарплати, а також є бонуси і інші моменти, які не прийняті в Бразилії", – цитує президента Сантоса Gazeta Esportiva.

Сантос намагається зменшити зарплату 24-річного Гонсалеса, а також скасувати бонуси, які парагваєць отримує в Динамо. Не виключено, що бразильці відмовляться від угоди, якщо вінгер не зменшить свої фінансові апетити.

До слова, київський клуб раніше узгодив з Сантосом умови оренди Дерліса. Натомість у Київ повинен переїхати вінгер бразильців Вітор Буено, який вже вилетів до України.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
ЧФР Клуж
19:00
Мальме
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук