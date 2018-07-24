Буено вилетів до Києва для підписання контракту з Динамо, – ЗМІ

Півзахисник Сантоса Вітор Буено невдовзі може стати гравцем Динамо.

Вінгер бразильського Сантоса Вітор Буено вже вилетів до Києва і найближчим часом підпише контракт з "біло-синіми", повідомляє FotballHub.

Дерліс Гонсалес може стати одним з найвисокооплачуваніших гравців Сантоса

За інформацією джерела, Динамо обміняє Вітора Буено на Дерліса Гонсалеса, який неодноразово розповідав, що хоче покинути киян.

23-річний півзахисник буде виступати за столичний клуб на правах оренди. За чутками, орендна угода буде розрахована на два роки.

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