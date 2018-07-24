Дерлис Гонсалес не может договориться с Сантосом об условиях личного контракта

Переход вингера Динамо Гонсалес в Сантом может не состояться. Парагваец все еще не может согласовать с бразильским клубом условия личного контракта.

Сантос не может завершить переход вингера Динамо Дерлиса Гонсалеса. Об этом сообщил президент бразильского клуба Жозе Карлос Перес.

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"Переговоры осложняются из-за того, что в Европе несколько большие зарплаты, а также бонусы и другие моменты, которые не приняты в Бразилии", – цитирует президента Сантоса Gazeta Esportiva.

Сантос пытается уменьшить зарплату 24-летнего Гонсалеса, а также отменить бонусы, которые парагваец получает в Динамо. Не исключено, что бразильцы откажутся от сделки, если вингер не снизит свои финансовые аппетиты.

К слову, киевский клуб ранее согласовал с Сантосом условия аренды Дерлиса. В то же время в Киев должен переехать вингер бразильцев Витор Буэно, который уже вылетел в Украину.