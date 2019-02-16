Дерліс Гонсалес може стати повноцінним гравцем Сантоса

Хавбек Дерліс Гонсалес може незабаром стати повноцінним футболістом бразильського клубу.

За інформацією Сidadeverde, керівництво "риб" повністю задоволено діями Дерліса Гонсалеса та прагне, аби парагваєць став повноцінним гравцем Сантоса.

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Однак головною перепоною для такого трансферу може стати невиразна гра Вітора Буено у Динамо, який зрідка потрапляє до складу киян, адже мова йде не про покупку Гонсалеса, а про його обмін на Буено.

До слова, у поточному сезоні Дерліс зіграв за Сантос 7 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асист. Нагадаємо, Динамо віддало Гонсалеса в оренду на два роки у Сантос, у зворотньому напрямку поїхав Вітор Буено.

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