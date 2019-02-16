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Дерліс Гонсалес може стати повноцінним гравцем Сантоса

00:10 167 Читать на русском
Дерліс Гонсалес може стати повноцінним гравцем Сантоса
Дерліс Гонсалес / фото: SFC

Хавбек Дерліс Гонсалес може незабаром стати повноцінним футболістом бразильського клубу.

За інформацією Сidadeverde, керівництво "риб" повністю задоволено діями Дерліса Гонсалеса та прагне, аби парагваєць став повноцінним гравцем Сантоса.

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Однак головною перепоною для такого трансферу може стати невиразна гра Вітора Буено у Динамо, який зрідка потрапляє до складу киян, адже мова йде не про покупку Гонсалеса, а про його обмін на Буено.

До слова, у поточному сезоні Дерліс зіграв за Сантос 7 матчів, забив 4 голи та віддав 1 асист. Нагадаємо, Динамо віддало Гонсалеса в оренду на два роки у Сантос, у зворотньому напрямку поїхав Вітор Буено.

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Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Вітор Буено Вітор Буено Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес Сантос Сантос
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