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Гонсалес может стать полноценным игроком Сантоса

00:10 15 Читати українською
Гонсалес может стать полноценным игроком Сантоса
Дерлис Гонсалес / фото: SFC

Хавбек Гонсалес может вскоре стать полноценным футболистом бразильского клуба.

По информации Сidadeverde, руководство "рыб" полностью удовлетворено действиями Гонсалес и хочет, чтобы парагваец стал полноценным игроком Сантоса.

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Однако главным препятствием для такого трансфера может стать невнятная игра Витора Буэно в Динамо, который изредка попадает в состав киевлян, ведь речь идет не о покупке Гонсалеса, а о его обмене на Буэно.

К слову, в текущем сезоне Дерлис сыграл за Сантос 7 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Напомним, Динамо отдало Гонсалеса в аренду на два года в Сантос, в обратном направлении поехал Витор Буэно.

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