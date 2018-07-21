Дерліс Гонсалес буде орендований Сантосом, Вітор Буено перейде в Динамо, – ЗМІ

Вінгер Динамо Дерліс Гонсалес близький до переходу в Сантос на правах оренди. У зворотньому напрямку вирушить Вітор Буено.

Динамо та Сантос близькі до обміну гравцями. Дерліс Гонсалес найближчий сезон проведе у бразильському клубі на правах оренди, а Вітор Буено вирушить до Києва, повідомляє Diario da Bola.

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Бразилець, який вже попрощався з командою, сьогодні повинен вирушити до України для проходження медогляду. Дерліс Гонсалес вже перебуває у Бразилії. Офіційно про трансфер повинні оголосити найближчим часом. Раніше повідомлялось про небажання Буено продовжувати кар'єру в Україні.

Дерліс перейшов у Динамо з Базеля влітку 2015 року. За цей час парагваєць встиг виграти з київським клубом чемпіонат та Суперкубок України.

До слова, вже сьогодні Динамо розпочне сезон 2018/19 матчем проти Шахтаря за Суперкубок України-2018. Поєдинок Шахтар – Динамо розпочнеться о 21:00.