Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед – 0:3 – видео голов и обзор матча

В 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Дерби Каунти. Смотрите видео голов и обзор матча Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед.

Кубок Англии, 1/8 финала

Дерби – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Шоу, 33, Игало, 41, 70.

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Уже в первом тайме гости получили комфортное преимущество в счете, забив два гола: на 33 минуте Шоу отличился оригинальным ударом с отскоком от газона, а на 41-й Игало в борьбе с несколькими опекунами умудрился поразить ворота. Нигериец установил окончательный счет в матче на 70 минуте – он со второй попытки пробил голкипера хозяев после прострела Маты.

В четвертьфинале Манчестер Юнайтед встретится с Норвичем. Матч состоится 21 марта на Кэрроу Роуд.

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