"Він як Роналду і робить з захисту лайно": фанати МЮ знайшли нового Кріштіану і співають йому оди

Фанати Манчестер Юнайтед швидко визнали своїм новачка команди Бруну Фернандеша, який в січні перебрався зі Спортінга.

На виїзному матчі 28 туру АПЛ вболівальники "червоних дияволів" заспівал пісню, присвячену португальському хавбеку.

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"Бруну, Бруну, Бруну! Він прийшов зі Спортінга як Кріштіану. Він йде наліво, він йде направо і робить з захисту лайно", – такими словами фанати манкуніанців відзначають успішну адаптацію Фернандеша в клубі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед заплатив за португальського хавбека 55 млн євро. Після переходу в англійську команду Фернандеш зіграв 6 матчів і забив 3 голи.

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