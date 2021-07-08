Новоспечена зірка "блаугранас" пішов на 30% скорочення зарплати, адже про це попросило керівництво клубу, повідомляє Goal.com.

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Спочатку Депаю запропонували 7 млн євро на рік без урахування бонусів, однак тепер сторони домовились про 5 млн. Барса попросила Мемфіса піти на зменшення узгодженої зарплати, адже має фінансові проблеми через коронакризу. Клуб повинен зменшити фонд заробітної плати з 347 млн до 160 млн євро на рік. До того ж, каталонці хочуть втиснути в ці рамки новий контракт Мессі.

Зазначимо, що 27-річний гравець був не проти піти на поступки, щоб допомогти новій команді. Барселона оголосила про підписання Депая 19 червня.

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