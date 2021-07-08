Форвард Барселоны Мемфис Депай будет получать значительно меньшую зарплату, чем было договорено изначально.

Новоиспеченная звезда "блаугранас" пошел на 30% сокращение зарплаты, ведь об этом попросило руководство клуба, сообщает Goal.com.

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Изначально Депаю предложили 7 млн ​​евро в год без учета бонусов, однако теперь стороны договорились о 5 млн. Барса попросила Мемфиса пойти на уменьшение согласованной зарплаты, ведь переживает финансовые проблемы из-за коронакризиса. Клуб должен уменьшить фонд заработной платы с 347 млн ​​до 160 млн евро в год. К тому же, каталонцы хотят втиснуть в эти рамки новый контракт Месси.

Затметим, что 27-летний игрок был не прочь пойти на уступки, чтобы помочь новой команде. Барселона объявила о подписании Депая 19 июня.

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