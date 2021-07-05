Каталонський клуб в умовах фінансової кризи повинен зменшити фонд заробітної плати з 347 млн до 160 млн євро на рік. Втиснути в такі рамки новий контракт Мессі вкрай непросто, інформує AS.

Хотів би заявити, що Мессі залишиться, але не можу, – Лапорта

Доводиться жертвувати іншими гравцями, яких умовно поділили на три групи. Перша – "безнадійні" зірки з великими зарплатами (П'яніч, Умтіті і Коутінью). Барселона готова відпустити їх вільними агентами, щоб не обтяжуватись гігантськими контрактами. Друга група – найближчий резерв, який можна швидко продати за скромні гроші. Це Брейтвейт, Нето та Фірпо. До третьої групи увійшли Лангле, Грізманн і Дембеле. Ці гравці мають важливу роль для "блаугранас", але за умови щедрої пропозиції і їх можуть відпустити в інші клуби.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився в ніч з 30 червня на 1 липня, тож тепер аргентинець отримав статус вільного агента. Ліонель перебуває у структурі клубу з 2000 року, а за першу команду почав грати у 2005-му. Загалом в активі Мессі 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною