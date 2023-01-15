28-річний нападник чітко вирішив, що прагне покинути Камп Ноу під час цього зимового трансферного вікна, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Атлетіко хоче з допомогою Депая позбутися баласту – Барселона категорична

Якщо все піде за планом, Депай готовий отримати новий виклик у кар'єрі. Прихистити його може Атлетіко, який перебуває у пошуках атакувального гравця після відходу Жоау Феліша в Челсі. Мемфіс відкритий до переїзду у Мадрид.

Барселона теж готова продати футболіста, який має обмаль ігрової практики і не вписується у плани Хаві. Незабаром повинен відбутись новий раунд перемовин між "блаугранас" і "матрацниками".

Зауважимо, у сезоні 2022/23 Депай провів лише 4 матчі на клубному рівні. Виною тому стала травма лівого стегна, отримана у вересні минулого року. Загалом за 42 поєдинки у складі каталонців Мемфіс забив 14 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

“Каналізаційний щур” та “гормональний карлик”: у Барселоні новий скандал через Мессі – ЗМІ оприлюднили ганебну переписку