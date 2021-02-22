"Волинець – це просто якийсь Термінатор в команді Костишина. Євген Селезньов поза командою, але Руслан Костишин бере очки другий тур поспіль, зігравши внічию з Шахтарем, а тепер обігравши Львів", – цитує Денисова сайт ТК Футбол.

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У поточному сезоні Євген Волинець провів у футболці Колоса 14 матчів у всіх турнірах. Шість із них 27-річний кіпер відстояв на нуль. В поєдинку зі Львовом воротар ковалівців ще й парирував пенальті.

Додамо, після 15-ти турів української Прем'єр-ліги команда Руслана Костишина розташувалась на 7 місці з 22-очками, поступаючись Олександрії лише за додатковими показниками.

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