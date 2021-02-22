"Волынец – это просто какой-то Терминатор в команде Костышина. Евгений Селезнев вне команды, но Руслан Костышин берет очки второй тур подряд, сыграв вничью с Шахтером, а теперь обыграв Львов", – цитирует Денисова сайт ТК Футбол.

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В текущем сезоне Евгений Волынец провел в футболке Колоса 14 матчей во всех турнирах. Шесть из них 27-летний кипер отстоял на ноль. В поединке со Львовом вратарь ковалевцев еще и парировал пенальти.

Добавим, после 15-ти туров украинской Премьер-лиги команда Руслана Костышина расположилась на 7 месте с 22-очками, уступая Александрии лишь по дополнительным показателям.

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