Денисов нашел Терминатора в Колосе – Костышин тоже получил свою порцию комплиментов
Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов откровенно похвалил голкипера Колоса Евгения Волынца за победную игру против Львова (2:0).
"Волынец – это просто какой-то Терминатор в команде Костышина. Евгений Селезнев вне команды, но Руслан Костышин берет очки второй тур подряд, сыграв вничью с Шахтером, а теперь обыграв Львов", – цитирует Денисова сайт ТК Футбол.
Языковой скандал в матче Львов – Колос: УАФ начала расследование инцидента между Шумским и арбитром
В текущем сезоне Евгений Волынец провел в футболке Колоса 14 матчей во всех турнирах. Шесть из них 27-летний кипер отстоял на ноль. В поединке со Львовом вратарь ковалевцев еще и парировал пенальти.
Добавим, после 15-ти туров украинской Премьер-лиги команда Руслана Костышина расположилась на 7 месте с 22-очками, уступая Александрии лишь по дополнительным показателям.
Колос благодаря дублю воспитанника Динамо обыграл Львов – Волынец отразил пенальти