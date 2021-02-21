Українська асоціація футболу не залишила без уваги інцидент у матчі 15 туру УПЛ між Львовом та Колосом (0:2).

Комітет з етики та чесної гри розпочав розслідування конфлікту між головним тренером господарів Віталієм Шумським та четвертим арбітром Миколою Кривоносовим, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На 67 хвилині керманич Львова отримав попередження від головного рефері Віктора Копієвського. У післяматчевому коментарі Шумський заявив, що його покарали за вимогу спілкуватися українською мовою. Комітет вже опитав свідків та досліджує інші наявні матеріали з метою з’ясування всіх обставин цього епізоду та дотримання Кодексу етики та чесної гри.

Додамо, що бригада Копієвського відпрацювала на 5 матчах у поточному сезоні УПЛ. Рефері з Кропивницького визнавали найкращим в Україні за підсумками 2018 та 2019 років.

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