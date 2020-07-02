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Денисов розповів, як його син потролив легенду Динамо

2 липня 21:09 - Читать на русском
Денисов розповів, як його син потролив легенду Динамо
Володимир Мунтян / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов пригадав кумедну історію, пов'язану з легендою Динамо.

"Ми живемо в одному під'їзді з легендою Динамо – Володимиром Федоровичем Мунтяном. Чудова, відкрита, позитивна людина. У нього є кілька автомобілів, серед них старенький Mitsubishi. Старенький-старенький, напевно, ще в середині 2000-х давали в Динамо.

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Ну він на ньому і їздить, він невибаглива людина. Вони із сином постійно підколюють один одного. "Ти все ще за Шахтар?". "Так, а ти все ще за Динамо?". Ось такий діалог. Одного разу Гера чогось там надивився – в кого які автомобілі. У Роналду там, Мессі, Неймара. Якраз заїжджає Мунтян у двір. Гера підходить і каже: "А ти, напевне, у футбол так собі грав?". Мунтян такий: "В сенсі?". А той: "Та я дивлюся, машина у тебе так собі", – розповів Денисов в ефірі Слава +.

Нагадаємо, Володимир Мунтян майже всю свою кар'єру провів у Динамо. З київським клубом він став семиразовим володарем СРСР, дворазовим володарем Кубка СРСР, а також у 1975 році здобув Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

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Відеоновини Олександр Денисов Володимир Мунтян
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