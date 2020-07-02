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Денисов рассказал, как его сын потроллил легенду Динамо

2 июля 21:09 - Читати українською
Денисов рассказал, как его сын потроллил легенду Динамо
Владимир Мунтян / Фото из открытых источников

Генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов вспомнил забавную историю, связанную с легендой Динамо.

"Мы живем в одном подъезде с легендой Динамо – Владимиром Федоровичем Мунтяном. Замечательный, открытый, позитивный человек. У него есть несколько автомобилей, среди них старенький Mitsubishi. Старенький-старенький, наверное, еще в середине 2000-х давали в Динамо.

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Ну на нем и ездит, он неприхотливый человек. Они с сыном постоянно подкалывают друг друга. "Ты все еще за Шахтер?". "Да, а ты все еще за Динамо?". Вот такой диалог. Однажды Гера чего-то там насмотрелся – у кого какие автомобили. У Роналду там, Месси, Неймара. Как раз заезжает Мунтян во двор. Гера подходит и говорит: "А ты, наверное, в футбол так себе играл?". Мунтян такой: "В смысле?". А он: "Да я смотрю, машина у тебя так себе", – рассказал Денисов в эфире Слава +.

Напомним, Владимир Мунтян почти всю свою карьеру провел в Динамо. С киевским клубом он стал семикратным обладателем СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, а также в 1975 году завоевал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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