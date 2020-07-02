Денисов оцінив імовірність свого походу в політику

Генеральний директор телеканалів "Футбол 1/2/3" не бачить себе на політичній арені України.

"Чи міг би я піти в політику? Мені такого не пропонували. Я підписаний на Telegram-канали, читаю про це все і розумію, яке це щастя – знайти себе у житті, щоб не опинитися в політиці.

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Федерація футболу – інше питання. Політика там, де голосують за певні законопроекти і де є багато нехорошого хайпу – це мені не подобається. Чи очолив би Федерацію? Не думаю. Мені більше цікавий напрямок медіа у футболі, адже ми колись і створили перші канали "Футбол". До 2008 року трансляції гуляли по всіх каналах – не було системності, студій, шоу тощо. Зараз ми настільки до цього звикли, що здається, наче так було завжди. Зовсім ні. Це була цікава історія – заробити авторитет на міжнародному ринку та створити якісну трансляцію.

Тепер у Європі розуміють, що не варто, умовно кажучи, везти сюди свого кухаря з Європи. Тут є свій кухар, який може добре приготувати цю страву. Для УЄФА таким кухарем були ми, коли створювали на весь світ картинку жіночого фіналу Ліги чемпіонів у Києві. Мені це цікаво – розвивати український футбол з точки зору якісної картинки", – розповів Денисов в ефірі Слава +.

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