Денисов: Ми готові надати ефір для дебатів кандидатів в президенти УПЛ

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов не проти надати слово претендентам на крісло президента УПЛ.

"Ми абсолютно відкриті як медіамайданчик для демонстрації передвиборних інтерв'ю всіх без винятку кандидатів на посаду президента УПЛ. Більше того, якщо кандидати будуть готові влаштувати дебати між собою в прямому ефірі, ми готові надати для них ефір програми Великий футбол в якості майданчика для дебатів кандидатів в президенти УПЛ. Вважайте з мого боку це офіційною пропозицією.

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Ми готові, якщо таке бажання буде і у самих кандидатів, нехай висловлюються з цього приводу, і якщо будуть згодні з такою ідеєю, повторюся, ми готові зробити спеціальний ефір Великого футболу з такої унікальної нагоди", – запевнив Денисов у ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, на крісло очільника УПЛ претендують Михайло Метревелі, Олег Смалійчук і Олександр Шевченко.

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