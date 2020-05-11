Денисов: Мы готовы предоставить эфир для дебатов кандидатов в президенты УПЛ

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов не прочь предоставить слово претендентам на кресло президента УПЛ.

"Мы абсолютно открыты как медиаплощадка для демонстрации предвыборных интервью всех без исключения кандидатов на пост президента УПЛ. Более того, если кандидаты будут готовы устроить дебаты между собой в прямом эфире, мы готовы предоставить для них эфир программы Великий футбол в качестве площадки для дебатов кандидатов в президенты УПЛ. Считайте с моей стороны это официальным предложением.

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Мы готовы, если такое желание будет и у самих кандидатов, пусть высказываются по этому поводу, и если будут согласны с такой идеей, повторюсь, мы готовы сделать специальный эфир Великого футбола по такому уникальному поводу", – заверил Денисов в эфире программы Великий футбол.

Напомним, на кресло главы УПЛ претендуют Михаил Метревели, Олег Смалийчук и Александр Шевченко.

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