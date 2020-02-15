Дем'яненко провів перший офіційний матч на чолі Нітри – команда українського тренера не змогла обіграти аутсайдера

Нова команда українського тренера Анатолія Дем'яненка провела перший офіційний матч після зимової перерви.

Чемпіонат Словаччини, 19 тур

Нітра – Погронє – 0:0

Дем'яненко: Приємно здивований тим, що побачив у Нітрі

Команда Анатолія Дем'яненка зустрічалася з командою, яка посідає останнє місце у таблиці. Нітра більше володіла м'ячем, завдала більше ударів по воротах, але так і не спромоглася забити. Нульова нічия залишає команду українського тренера на передостанньому місці в турнірній таблиці словацької Суперліги.

Нагадаємо, Дем'яненко очолив Нітру 6 січня. Його завдання – зберегти прописку в елітному дивізіоні чемпіонату Словаччини.

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