Дем'яненко: Приємно здивований тим, що побачив у Нітрі

Наставник словацької Нітри Анатолій Дем'яненко відзначив високий рівень академії свого нового клубу.

"Приємно здивований тим, що побачив тут. Не чекав, що в команді, яка посідає передостаннє місце, є настільки непогані виконавці. Вимальовується непогана група атаки, але потрібно зміцнити оборонну ланку. Наша селекційна група знає, на які позиції потрібно шукати новачків. Хоча ми не збираємося брати людей для кількості.

Дем'яненко здобув першу перемогу на чолі Нітри, завдавши нищівної поразки Брно

У Нітрі – відмінна академія. Це гордість міста, гордість клубу, який давно обрав своєю філософією роботу з власними кадрами. Зараз в команді більшість хлопців пройшли клубну академію. І ми будемо давати шанс перспективним гравцям з команд U-19 і навіть U-17, які сподобалися нам у товариських іграх", – цитує Дем'яненка zbirna.com.

Нагадаємо, український фахівець очолив словацький клуб на початку січня. Головним завданням Дем'яненка у Нітрі є збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату Словаччини.

Под Зобором, відроги Трібеча та середньовічні пейзажі: куди потрапив Анатолій Дем'яненко