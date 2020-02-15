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Демьяненко провел первый официальный матч во главе Нитры – команда украинского тренера не смогла обыграть аутсайдера

18:14 26 Читати українською
Демьяненко провел первый официальный матч во главе Нитры – команда украинского тренера не смогла обыграть аутсайдера
Нитра не смогла обыграть Погронье / фото из открытых источников

Новая команда украинского тренера Анатолия Демьяненко провела первый официальный матч после зимнего перерыва.

Чемпионат Словакии, 19 тур

Нитра – Погроне – 0:0

Демьяненко: Приятно удивлен тем, что увидел в Нитре

Команда Анатолия Демьяненко встречалась с командой, которая занимает последнее место в таблице. Нитра больше владела мячом, нанесла больше ударов по воротам, но так и не смогла забить. Нулевая ничья оставляет команду украинского тренера на предпоследнем месте в турнирной таблице словацкой Суперлиги.

Напомним, Демьяненко возглавил Нитру 6 января. Его задача – сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Словакии.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Анатолий Демьяненко Анатолий Демьяненко Нитра Нитра
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